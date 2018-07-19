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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:18

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı: "Leyla’nın ölümüyle ilgili 1 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır"

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili 1 kişinin kasten öldürme suçundan tutuklandığını açıkladı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Leyla'nın ölümüyle ilgili 1 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır'
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili 1 kişinin kasten öldürme suçundan tutuklandığını açıkladı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "2015 doğumlu Leyla Aydemir’in 15.06.2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02.07.2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli 14.07.2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.
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