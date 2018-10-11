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11 Ekim 2018 Perşembe 16:43

Ağrı’da EYP patladı: 1 asker yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarı Demirkapı Köyü kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Ağrı'da EYP patladı: 1 asker yaralı
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarı Demirkapı Köyü kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarı Demirkapı Köyü kırsalında PKK’lı teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patladı. Patlamada bir uzman çavuş ayağından yaralandı. Yaralı asker olay yerine gelen ambulans ile Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı uzaman çavuşun tedavi altına alındığı ve durumunun iyi odluğu bildirildi.
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