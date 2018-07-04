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04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:25

Ağrı’da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Ağrı’da FETÖ’nün öğrenci ve doktor yapılanmasına yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Ağrı'da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama
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Ağrı’da FETÖ’nün öğrenci ve doktor yapılanmasına yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde örgütün üniversite ve doktor yapılanmasında faaliyet yürüten şahıslardan olduğu değerlendirilen 30 şahıs gözaltına alınmış; etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 18 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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