Ağrı’da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde örgütün üniversite ve doktor yapılanmasında faaliyet yürüten şahıslardan olduğu değerlendirilen 30 şahıs gözaltına alınmış; etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 18 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Ağrı’da FETÖ’nün öğrenci ve doktor yapılanmasına yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Ağrı’da FETÖ’nün öğrenci ve doktor yapılanmasına yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli serbest bırakıldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.