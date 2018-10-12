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12 Ekim 2018 Cuma 15:39

Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 16 zanlı tutuklandı

Ağrı’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 16 zanlı tutuklandı
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Ağrı’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına milis-iş birlikçi olarak faaliyet yürütme, terör örgütü üyeliği, Kobani olaylarına katılma ile yardım ve yataklık suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı’nın Eleşkirt, Doğubayazıt, Diyadin ve Patnos ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 16’sı tutuklandı, 10’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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