Ağrı’da Suriyeliler arasında kavga: 1 ölü

Ağrı’da, Suriyeli iki akraba aile arasında çıkan kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı.



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Edinilen bilgilere göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kurtuluş Sokak’ta ikamet eden Suriyeli Abbas ailesinin oturduğu eve akrabaları ziyarette bulundu. Bir süre evde oturan aile ve akrabaları olan misafirleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmadan sonra evden ayrılan misafirlerin açtığı ateş sonucu evde bulunan Mustafa (25), Faruk (20) ve Nermin Abbas (3) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Nermin Abbas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis zanlılardan Y.S.’yi gözaltına alırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.