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19 Kasım 2017 Pazar 00:41

Ağrı’da trafik kazası: 1 yaralı

Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Ağrı merkez Erzurum Caddesi’nde meydana geldi. Dün gece saat 23.00 sıralarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen...

Ağrı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Ağrı merkez Erzurum Caddesi’nde meydana geldi. Dün gece saat 23.00 sıralarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil yolda yan yatarken, 1 kişide ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis güvenlik önlemi aldı. Kazada ağır yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi

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