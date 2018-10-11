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11 Ekim 2018 Perşembe 19:52

Aile Sağlık Merkezini soyan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de kiraladıkları otomobille geldiği aile sağlığı merkezinden elektronik eşya ve ilaç çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Kırıkkale Kaletepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen...

Aile Sağlık Merkezini soyan 3 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale’de kiraladıkları otomobille geldiği aile sağlığı merkezinden elektronik eşya ve ilaç çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kırıkkale Kaletepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.İ., C.G. ve M.D. kiraladıkları otomobille geldikleri Kaletepe Aile Sağlığı Merkezini (ASM) soydu. Binanın penceresinden içeri girerek elektronik eşya ve ilaç çalan yüzü maskeli 3 şüpheli kayıplara karıştı. Olay yeri inceleme ekipleri, ASM’deki güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızlar Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) salonundaki televizyonu götürürken, yaşanan anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Bu görüntülerden sonra harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Birimi ekipleri, hırsızların izini sürmek için tahkikat başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında 24 saat geçmeden kimlikleri tespit edilen D.İ., C.G. ve M.D., yakayı ele verdi. Ankara-Kırıkkale istikametine doğru hareket ettiği bilgisine ulaşan polis, Yenişehir Kavşağı’nda 3 şahsı kıskıvrak yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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