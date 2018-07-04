Ailesi Rüya bebeğe kavuştu

İzmir’in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün, evden 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağının kenarında bulunan bir ağacın altında bitkin halde bulundu. Kayıp oldukları süre boyunca yanlarındaki salatalık ve elmaları yedikleri öğrenilen anneanne ve Rüya, ekipler tarafından ailenin yanına getirildi. Anneanne Fatma Yenigün, "İki berduş peşime düştü, ırz düşmanları çocuğu almaya kalktılar" dedi.

İzmir’in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün, evden 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağının kenarında bulunan bir ağacın altında bitkin halde bulundu. Kayıp oldukları süre boyunca yanlarındaki salatalık ve elmaları yedikleri öğrenilen anneanne ve Rüya, ekipler tarafından ailenin yanına getirildi. Anneanne Fatma Yenigün, "İki berduş peşime düştü, ırz düşmanları çocuğu almaya kalktılar" dedi.

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi’nde dün meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik’ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı çalışması gece geç saatlere kadar devam ederken, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Bölgeyi geniş çaplı bir şekilde tarayan jandarma ve AFAD ekipleri, Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün’ü bir derenin yanındaki ağaç altında bitkin halde buldu. Rüya ve anneannesinin geceyi dere kenarında geçirdikleri öğrenildi. 1,5 yaşındaki bebek ve anneannesinin sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Ekipler tarafından anneanne ve minik Rüya, mahalleye getirilirken anne ve baba çocuklarına kavuşurken gözyaşı döktü. Anneanne ve torunun kayboldukları saatlerde yanlarındaki salatalık ve elmalarla beslendikleri öğrenildi. Anneanne, gelebilecek bir tepkiyi önlemek için jandarma aracında tutuldu.

"İki berduş saldırdı"

Jandarma aracında bekletilen anneanne Fatma Yenigün’ün, şiddet gördüğü için baba Hakan Çelik’ten kaçtığı iddia edilirken, Yenigün, "İki berduş saldırdı. Tehdit ettiler. Komutanlar bizi buldu. Ölümlerden döndüm. 24 saat uyku uyumadım. Çocuğu ağlattım sesini duyurmak için. İki berduş peşime düştü, ırz düşmanları çocuğu almaya kalktılar. İkisini de tanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah o iki çocuğun annesine de sabır versin”

Evladı bulunduğunda ambulansta tutulan anne Derya Çelik, “Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Allah bütün analara, babalara sabır versin. Yürütmüş onu, ayakları şişmiş. Allah o iki çocuğun annesine de sabır versin. Onların yanlarında olmayı çok isterdim. Devletimizden Allah razı olsun. Askerden Allah razı olsun. Çok mutluyum, çok sağ olun” dedi.

"Kaynanam, vefat haberlerine seviniyordu”

Olay hakkında konuşan baba Hakan Çelik, "Kaynanam 22 yıl dışarılarda kaldı. Dağlık alanlarda yaşamayı bizden iyi biliyor. Ekiplere, dağlarda olabileceklerini söyledim ama bulamadık. Bugün çamlık alanda çocuğun ağlama sesi ile bulunduklarını öğrendik. Operasyonda emeği geçen tüm yetkililerin ayaklarından öperim. Allah kimseyi evlat acısı ile imtihan etmesin. Biz evladımıza kavuştuk, inşallah diğer aileler de evlatlarına kavuşur. Televizyonda vefat eden evlatlarımızı görüyoruz. Allah onların ailelerine sabır versin. Kaynanamın vicdani duygusu yoktur. Onlara bile seviniyordu. Biz de o yüzden korktuk. Bu olaydan pay biçip bizim çocuğumuzu da o çocuklar gibi katledecek mi diye düşündük. Leyla kızımızın, Eylül kızımızın haberi çıktığında dilim varmıyor ama ‘iyi olmuş’ deyip kahkaha atıyordu. Biz o çocukları duyunca ağlıyorduk. Ben dersimi aldım. Bundan sonra kapının önünde bir köpek gibi kendimi bağlarım ama asla çocukları başıboş bırakmam" diye konuştu.

Minik Rüya, anneanne Fatma Yenigün ve anne Derya Çelik, sağlık kontrolü amacıyla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.