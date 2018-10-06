ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:53

Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

Trabzon’da 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki genç, bugün 1 Nolu Beşirli Mahallesindeki bir fındık bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ömer Sefa Yavuz isimli 24 yaşındaki genç 3 ekim 2018 günü evine gelmeyince...

Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Trabzon’da 3 gündür kayıp olan 24 yaşındaki genç, bugün 1 Nolu Beşirli Mahallesindeki bir fındık bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Sefa Yavuz isimli 24 yaşındaki genç 3 ekim 2018 günü evine gelmeyince ailesi tarafından polise ve jandarmaya bilgi verilerek kayıp olduğu bildirildi. Yavuz’un resimleri de bastırılarak kayıp ilanı her yere asıldı. 3 gündür ailesi ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan kayıp gençten bugün kötü haber geldi.

Ortahisar ilçesi 1 Nolu Beşirli mahallesinden polis ekiplerine gelen ihbarda bir gencin fındık bahçesinde iple kendisini boynundan asılı halde görüldüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, bahçede ağaca asılı vaziyette bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede gencin 3 gündür aranan Ömer Sefa Yavuz olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Yavuz’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku