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11 Ekim 2018 Perşembe 02:20

Ailesine kızdı aracını ateşe verdi

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen genç, ailesiyle kavga ettikten sonra aracını benzin dökerek ateşe verdi.Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Orbay Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan...

Ailesine kızdı aracını ateşe verdi
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Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen genç, ailesiyle kavga ettikten sonra aracını benzin dökerek ateşe verdi.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Orbay Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan A.A., evden otomobilin anahtarını alıp arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istedi. Aile fertlerinin anahtarı vermek istememesi üzerine evde tartışma yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen A.A. sinirlerine hakim olamayarak, su bidonuna doldurduğu benzini sokakta park halinde bulunan 06 BV 0765 plakalı otomobilin üzerine dökerek aracı ateşe verdi.

Bir anda parlayan alevler, dakikalar içinde aracın tamamına hakim oldu. Sokaktan gelen çığlık seslerini duyan vatandaşlar, yangını görerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale getirildi.

Yangın esnasında sokakta bulunduğunu belirten bir mahalle sakini, bağrışma sesleri duyduklarını, alevleri gördükten sonra da itfaiyeye ihbarda bulunduklarını söyledi.
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