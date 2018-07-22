ASAYİŞ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:20

Ailesini katlederek intihara teşebbüs etti

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde bir kişi, kendi ailesinden 5 kişiyi katlederek intihara teşebbüs etti.

Ailesini katlederek intihara teşebbüs etti
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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde bir kişi, kendi ailesinden 5 kişiyi katlederek intihara teşebbüs etti.

Olay, Besni ilçesi Eğerli (Cencere) köyünde meydana geldi. Arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olan bir kişi arazide çalışan ailesini katletti. Evli olduğu öğrenilen Salih Albay isimli şahıs, önce babası Hamdi Albay’ı, ardından ağabeyi Hicabi Albay, ağabeyinin eşi Serpil Albay ile yeğenleri 3 yaşındaki Devran, 2 yaşındaki Ceyda’yı tek kırma tüfek ile vurdu.

Şahıs daha sonra silahla çenesinden sıkarak intihara teşebbüs etti.

Ağır yaralanan şahıs Besni Devlet Hastanesine oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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