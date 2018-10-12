ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:24

Air India uçağı felaketin eşiğinden döndü

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir yolcu uçağı kalkış sırasında havaalanı duvarına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir faciadan dönüldü.Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Trichy havaalanında ulusal havayolu şirketi...

Air India uçağı felaketin eşiğinden döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir yolcu uçağı kalkış sırasında havaalanı duvarına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir faciadan dönüldü.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Trichy havaalanında ulusal havayolu şirketi Air India’nın uçağı sabahın erken saatlerinde Dubai’ye gitmek için kalkışa geçtiği sırada sınır duvarına çarptı. Havaalanı yetkilileri, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü bildirerek, "Mürettebat dahil olmak üzere 136 kişiyi taşıyan uçak, Trichy havaalanındaki sınır duvarına çarptı. Neyse ki, olayda herhangi bir kayıp olmadı. Uçuş daha sonra Mumbai şehrine yönlendirildi" açıklamasında bulundu.

Havayolu şirketi Air India, pilotun ve yardımcı pilotun görevden alınıp haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hindistan’ın sivil havacılık düzenleyicisi de olayla ilgili bir soruşturma talimatı verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku