Air India uçağı felaketin eşiğinden döndü

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir yolcu uçağı kalkış sırasında havaalanı duvarına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir faciadan dönüldü.Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Trichy havaalanında ulusal havayolu şirketi...

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir yolcu uçağı kalkış sırasında havaalanı duvarına çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir faciadan dönüldü.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Trichy havaalanında ulusal havayolu şirketi Air India’nın uçağı sabahın erken saatlerinde Dubai’ye gitmek için kalkışa geçtiği sırada sınır duvarına çarptı. Havaalanı yetkilileri, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü bildirerek, "Mürettebat dahil olmak üzere 136 kişiyi taşıyan uçak, Trichy havaalanındaki sınır duvarına çarptı. Neyse ki, olayda herhangi bir kayıp olmadı. Uçuş daha sonra Mumbai şehrine yönlendirildi" açıklamasında bulundu.

Havayolu şirketi Air India, pilotun ve yardımcı pilotun görevden alınıp haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hindistan’ın sivil havacılık düzenleyicisi de olayla ilgili bir soruşturma talimatı verdi.