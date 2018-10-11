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11 Ekim 2018 Perşembe 12:54

Akan banyo yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde akan banyo yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Akan banyo yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde akan banyo yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, banyonun akıtması sonucu komşular arasında tartışma çıktı. Ramazan Ü. ve Murat Ü.’nün Arif K. ve Sercan K. ile tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Apartmanın bahçesinde çıkan kavgada Ramazan Ü.,(41) Murat Ü.(39) ve Arif K. (25) aldıkları bıçak darbesi ile yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Murat Ü. ve Arif K. aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, Ramazan Ü.’nün ise ağır yaralı olduğu kaydedildi. Olayla ilgili Sercan K. ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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