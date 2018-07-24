Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 30 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda adliyeye sevk edilen 30 kişi serbest bırakıldı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince, 12 ilde akaryakıt kaçakçılığı yapan 30 kişi için 20 Temmuz’da gözaltı kararı verilmişti. Yaklaşık 8 aydır yürütülmekte olan planlı çalışma sonucunda yapılan operasyonlarda gözaltı kararı verilen 30 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmişti. Şahıslardan 29’u adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şahıs savcı talimatı ile serbest bırakıldı.