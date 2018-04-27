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27 Nisan 2018 Cuma 17:07

Akçakale’de üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 3 DEAŞ’lı yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda biri üst düzey yönetici olmak üzere 3 DEAŞ’lı yakalandıEdinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı...

Akçakale'de üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 3 DEAŞ'lı yakalandı
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda biri üst düzey yönetici olmak üzere 3 DEAŞ’lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu saptanan Suriye uyruklu üst düzey örgüt yöneticisi E.S. ile örgüt üyeleri F.S ve M.C gözaltına alındı. Şahıslar, Akçakale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa’ya sevk edildi.
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