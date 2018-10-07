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07 Ekim 2018 Pazar 23:55

Akdeniz’de iki gemi çarpıştı

Tunus bandıralı Ulysse isimli bir ro-ro gemisi, Korsika açıklarında CLS Virginia isimli Güney Kıbrıs bandıralı konteyner gemisiyle çarpıştı.

Akdeniz'de iki gemi çarpıştı
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Tunus bandıralı Ulysse isimli bir ro-ro gemisi, Korsika açıklarında CLS Virginia isimli Güney Kıbrıs bandıralı konteyner gemisiyle çarpıştı.

Akdeniz’de bulunun Fransa’ya bağlı Korsika adası açıklarında felaket meydana geldi. Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Tunus bandıralı Ulysse isimli bir ro-ro gemisi, Korsika açıklarında CLS Virginia isimli Güney Kıbrıs bandıralı konteyner gemisiyle çarpıştı. Tunus Seyrüsefer Şirketi (CTN) yetkilileri, ro-ro gemisinin hala faaliyette olduğunu ancak CLS Virginia gemisinin gövdesinde birkaç metre çatlak oluştuğunu açıkladı. Yetkililer CLS Virginia gemisinde büyük çapta maddi hasar olduğunu bildirdi.

Fransa Akdeniz Denizcilik Başkanlığı, Cap Corse şehrinin 28 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıklarken, Tunuslu CNT’nin verdiği bilgileri doğruladı.
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