Akdeniz’de kaybolan 41 mülteci kurtarıldı

Uluslararası Mülteci Örgütü Libya Temsilcisi Osman Belbeisi, Akdeniz üzerinden botla Avrupa’ya geçmeye çalışırken kaybolan 170 kişiden 41’inin kurtarıldığını açıkladı.

Uluslararası Mülteci Örgütünden, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçerken denizde kaybolan mültecilerle ilgili açıklama yapıldı. Uluslararası Mülteci Örgütü Libya Temsilcisi Osman Belbeisi, Akdeniz üzerinden botla Avrupa’ya geçmeye çalışırken kaybolan 170 kişiden 41’inin kurtarıldığını açıkladı. Osman Belbisi yaptığı açıklamada, “Libya sahillerindeki ölümlerde endişe verici bir artış var” dedi ve bu yıl binden fazla insanın denizde boğularak hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Libya Donanmasından General Eyüb Kasım’ın bugün yaptığı açıklamada Pazar günü 63 kişilik bir botun kaybolduğunu hatırlatarak “Bu kurtarılan 41 mülteci o bottan olabilir” dedi ancak henüz ellerinde kesin bir bilgi olmadığını söyledi. Kurtarılan mültecilerle ilgili detay veren General Eyüb Kasım, mültecilerin tıbbi müdahale ve kontrollerden geçirilip geldikleri yere kadar bırakıldıklarını açıkladı.

Pazar günü, mültecileri taşıyan bot başkent Trablus’un 50 kilometre doğusunda bulunan Castelverde,limanı açıklarında batmıştı.