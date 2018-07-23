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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:13

Akıntıya kapılan minibüsün üstünde kurtarılmayı bekledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkıp dolu sulama kanalına uçan minibüsün şoförü, akıntıya kapılan aracının üzerine çıkmayı başararak dakikalarca kurtarılmayı bekledi.Kaza, saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Çeştepe...

Akıntıya kapılan minibüsün üstünde kurtarılmayı bekledi
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkıp dolu sulama kanalına uçan minibüsün şoförü, akıntıya kapılan aracının üzerine çıkmayı başararak dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nin yanından geçen yolda meydana geldi. Dalama Mahallesi’nden Aydın istikametine doğru ilerleyen Baytekin Şenol, kullandığı 09 EK 374 plakalı minibüsle virajı alamayınca tel bariyeri aşarak dolu olan DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Suya gömülen minibüs, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra zemindeki çamura saplandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü Baytekin Şenol, kendi imkanlarıyla çıktığı aracın üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir makası ile tel bariyeri kesti. Minibüsün üzerinde hayata tutunmaya çalışan Şenol, uzatılan itfaiye merdiveni yardımıyla kanaldan kurtarıldı. Yaşadığı şok nedeniyle bir süre kendine gelemeyen Şenol, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sulama kanalına gömülen minibüs ise kanala gelen suyun kapatılmasının ardından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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