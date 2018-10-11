ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 02:21

Akla gelmedik kaza başa geldi

Aydın’ın Çine ilçesinde akla hayale gelmedik bir olay yaşandı. Evlerinin balkonunda paspas sapı ile oynamakta olan 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki metal sap balkonun yakınından geçen yüksek gerilime temas edince elektrik akımına kapıldı....

Akla gelmedik kaza başa geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın’ın Çine ilçesinde akla hayale gelmedik bir olay yaşandı. Evlerinin balkonunda paspas sapı ile oynamakta olan 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki metal sap balkonun yakınından geçen yüksek gerilime temas edince elektrik akımına kapıldı. Bir anda kızının saçlarının yandığını gören anne de kızının yanan saçlarını elleri ile söndürmek isterken elleri yandı. Hastaneye kaldırılan anne kız ilk müdahalenin ardından Çine’den Sakarya’ya sevk edildi.

Olay gece saat 22:15 sıralarında Çine ilçe merkezi Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Evlerinin balkonunda paspas ile oynamakta olan 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin elindeki paspasın metal sapı balkonun hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada bir gürültü ile kızının feryat ettiğini gören Anne Hatice Y. kızının saçlarının yanmakta olduğunu görünce elleri ile kızının saçlarını söndürdü. Bu sırada 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin başı saçlarının alev almasından vücudunun büyük bir kısmı da elektrik akımına kapılmasından kaynaklı yandı. Anne Hatice Y. ise kızının yanan saçlarını çıplak elle söndürmek isterken yandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Derince Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlıkçıların tutumu şaşırttı

Bu arada yaralıları Sakarya Derince Devlet Hastanesi’ne taşıması için görevlendirilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilginç tutumu herkesi şaşırttı. Hastaları hastaneye taşıması için görevlendirilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlıkçılar, hastalarla ilgilenmek yerine olayı haber yapmak isteyen gazetecilerle uğraştı. Gazetecilerin işlerini yapmasını engellemeye çalışan 112 Acil Servis’teki görevliler hastalarla uğraşacaklarına bir süre gazetecilerle uğraştı. Tepki üzerine 112 Acil Servis’teki görevliler daha sonra vazifelerine dönüp yanan anne ve kızı hastaneye götürdü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku