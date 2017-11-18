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18 Kasım 2017 Cumartesi 02:17

Akrabaların kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Bolu’da, akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay, gece saatlerinde Köroğlu Mahallesi Avcı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Emre Ş....

Akrabaların kavgasında kan aktı: 3 yaralı
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Bolu’da, akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Köroğlu Mahallesi Avcı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Emre Ş. ve Muharrem D. isimli şahıslar aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları Selami A.’nın evine gittiler. Evde şahıslar arasında sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada Selami A., Emre Ş.’yi sırtından, Muharrem D.’yi ise göğsünden ve boyunundan, kavgayı ayırmaya çalışan ablası Seher A.’yı ise elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis, Selami A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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