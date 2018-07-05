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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:55

Aksaray’da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası tarlada baygın bulundu

Aksaray’da dün kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Bekir Şahan, AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonucu köyde bulunan bir tarlada yarı baygın olarak bulundu.Olay, Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde yaşandı. Edinilen...

Aksaray'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası tarlada baygın bulundu
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Aksaray’da dün kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Bekir Şahan, AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonucu köyde bulunan bir tarlada yarı baygın olarak bulundu.

Olay, Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Bekir Şahan, dün akşam saatlerinde evinden çıkarak kayıplara karıştı. Bekir Şahan’ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, kısa sürede köye ulaşarak arama kurtarma çalışması başlattı. Gece gündüz demeden aramalarını sürdüren AFAD ekipleri, saah 12.00 sıralarında yaşlı adamı, köye 10 kilometre uzaklıktaki tarlada yarı baygın şekilde buldu. Şahsa ilk müdahale 112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde yapılırken, şahsın yorgun ve bitkin düştüğü öğrenildi. Yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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