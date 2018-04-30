Aksaray’da öğrenci servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

Aksaray’da öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kılıçaslan Mahallesi 1330 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan İlkokulu’nda eğitim öğretim gören öğrencileri taşıyan İlhan D. (55) idaresindeki 68 S 0534 plakalı servis minibüsü, Yusuf A. (45) idaresindeki 68 BA 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası öğrenci servisinde bulunan F.N.C. (11), Z.H.K. (9), B.U. (16), M.G.Ö. (9), A.K. (6), G.N.G. (8), E.İ. (8), N.Z.K. (8), İ. (9) ve Ş.G. (10) yaralandı. Yaralı öğrenciler olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.