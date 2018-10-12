Aksaray’da polis aracı otomobille çarpıştı: 4’ü polis 5 yaralı

Aksaray’da sivil plakalı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun Toku Yol Kavşağı Cumhuriyet Mahallesi 128’inci Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih B. (35) idaresindeki 68 BE 172 plakalı Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne ait sivil plakalı polis aracı, iddiaya göre kavşaktan çıkmak isteyen Neslihan A. (34) yönetimindeki O7 FU 312 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sivil polis aracı şarampole takla atarak devrildi. Kazada polis aracında bulunan polis memurları Fatih B., Uğur S. (31), Cumali D. (33), Oktay Ö. (45) ile otomobil sürücüsü Neslihan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde de Aksaray’da ikamet eden ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerin içinde bulunduğu özel otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında da, 4’ü polis 5 kişi yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralalıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.