Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen polis çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, şüpheli şahıs tutuklandı.Operasyon, Hamidiye Mahallesinde bir eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu...

Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen polis çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, şüpheli şahıs tutuklandı.

Operasyon, Hamidiye Mahallesinde bir eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir süre yapılan takibin ardından eve operasyon düzenledi. Mustafa K. (22) isimli şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyonda 12 gram eroin maddesi, 10 adet uyuşturucu captagon hap, 1 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa K, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.