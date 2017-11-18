Aksaray’daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Aksaray’da polisin kürekle bahçe kazıp uyuşturucu aradığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve...

Aksaray’da polisin kürekle bahçe kazıp uyuşturucu aradığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 gün önce kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenen 9 şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık takibin ardından yeterli delile ulaşan polis, şafak vakti 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. ’Dino’ isimli narkotik detektör köpeğinin de katıldığı operasyonda evler didik didik arandı. Müstakil evlerin bahçelerini de arayan polis ekipleri, ellerinde kürekle bahçeleri kazıp toprak altında uyuşturucu aradı. Gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 42,60 gram eroin maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 8 fişek eroin maddesi ele geçirildi.



Loading...

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Aksaray Adliyesinde hakim karşısına çıkan 7 şüpheli uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu.