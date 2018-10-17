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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:10

Akü hırsızları aracı polisin üzerine sürdü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kıstırılan akü hırsızları, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Ateş edilerek durdurulan araçtaki 2 şahıs yakalandı.

Akü hırsızları aracı polisin üzerine sürdü
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kıstırılan akü hırsızları, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Ateş edilerek durdurulan araçtaki 2 şahıs yakalandı.

Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yıldızkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli ilçelerden akü hırsızlığına karışan araç GPS kayıtlarıyla tespit edildi. Polis ekiplerince Yıldızkent kavşağında durdurulan şahıslar 34 NC 6026 plaka aracı polislerin üzerine sürüp ekip otosuna çarparak uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri kontrollü olarak yakın mesafeden aracın tekerlerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Buna rağmen durmayan şüpheliler, Çorlu ilçesi yakınlarından araçtan inerek kaçmaya başladı.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan B.B. ile E. kovalamaca sonucu yakalandı. Araç şoförü S.S.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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