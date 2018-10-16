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16 Ekim 2018 Salı 09:15

Akü hırsızları hız kesmiyor

Samsun’un Bafra ilçesine dadanan akü hırsızları, her gün farklı noktalarda kamyon ve tırları hedef almaya devam ediyor.Samsun’un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz akü hırsızları, 2 gün içerisinde 12 bin liralık akü çaldı. Hırsızlık...

Akü hırsızları hız kesmiyor
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Samsun’un Bafra ilçesine dadanan akü hırsızları, her gün farklı noktalarda kamyon ve tırları hedef almaya devam ediyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz akü hırsızları, 2 gün içerisinde 12 bin liralık akü çaldı. Hırsızlık zanlıları polis ekiplerince her yerde aranıyor. Bir gün önce İshaklı Mahallesi’nden 3 hafriyat kamyonundan 6 akünün çalınmasının ardından dün gece de Bahçeler Mahallesi Ada Sokak’ta evinin önünde park halinde olan M.Y.’ye ait 55 SA 573 plakalı kamyonetin 2 aküsü gece saatlerinde çalındı. 2 gün içerisinde 4 kamyonun aküleri çalınırken, aküler nedeniyle vatandaşların toplam zararının 12 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Ekipler, akü hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatırken, vatandaşlar ise cezaların caydırıcı olmadığından yakınıyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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