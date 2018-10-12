ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 01:08

Akü hırsızları yakayı ele verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 5 günde, 2 TIR, 10 kamyondan 24 akü çaldığı iddia edilen bir kişi, akülerden 2’sini satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre İnegöl ilçesinin farklı noktalarında 5 gündür önlerine...

Akü hırsızları yakayı ele verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 5 günde, 2 TIR, 10 kamyondan 24 akü çaldığı iddia edilen bir kişi, akülerden 2’sini satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl ilçesinin farklı noktalarında 5 gündür önlerine gelen kamyon tırların akülerini hedef alarak soyup soğana çeviren şahıslar son olarak sabah saatlerinde Ahmet Türkel Çevre yolunda bir kamyonun aküleri daha çalarak kayıplara karıştı. Akü hırsızların yakalanması için gece gündüz iz süren karakol ekipleri, asayiş ekipleri sonunda şahıslardan birini metal sanayi sitesinde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aramasında yapılan aramalarda aracın bagajında iki adet akünün olduğu tespit edildi. Yakalan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyette götürüldü. Emniyet ekiplerinin diğer akü hırsızını da tespit ettiği ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi. Şahısların sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan araç içerisinde çıkan iki akü emniyet ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku