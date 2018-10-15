Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dayı yeğen arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddialara göre, yeğen C.S. ile dayı S.A., alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladığı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine bıçak çeken dayı ve yeğen kavga etmeye başladı. Yaşanan kavga sonucunda dayı ayağından yeğeni ise karnında bıçaklandı. Kavga sonrasında olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ToyotaSa Acil Yardım Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.