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19 Kasım 2017 Pazar 08:25

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde gerçekleşen olayda 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde gerçekleşen olayda 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir inşaatta gerçekleşen olayda, iddiaya göre olay alacak verecek meselesi yüzünden M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı M.A.’ yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ismi öğrenilemeyen şahısın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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