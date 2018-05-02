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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:09

Alanya’da 1 yıl önce işlenen cinayette yasak aşk iddiası: 3’ü kadın 5 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Nebahat Uysal ile Murat Özdemir’in ölümünün aydınlatılması için özel ekip kuran polis, olayla ilgili 3’ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiği iddia edildi.

Alanya'da 1 yıl önce işlenen cinayette yasak aşk iddiası: 3'ü kadın 5 gözaltı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Nebahat Uysal ile Murat Özdemir’in ölümünün aydınlatılması için özel ekip kuran polis, olayla ilgili 3’ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiği iddia edildi.

Fakırcalı Mahallesi’nde yalnız yaşayan Nebahat Uysal’dan haber alamayan komşuları, 13 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Nebahat Uysal ile Murat Özdemir’i çıplak vaziyette hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, 2 çocuk annesi Nebahat Uysal (32) ve evli 3 çocuk babası Murat Özdemir’in (38) öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise Nebahat Uysal’ın kafasından av tüfeği ile vurulduğu ve Murat Özdemir de kafasından vurulmuş vaziyette elinde otomatik av tüfeğiyle olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Uysal ve Özdemir Fakırcalı Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedildi.

Yasak ilişki cinayetle sonuçlandı iddiası

Olaydan 1 sene sonra şüpheli ölümün dosyası Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar açıldı. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak 2 kişinin şüpheli ölümün aydınlatılması için çalışma başlattı. Geçtiğimiz çarşamba günü Özdemir ve Uysal’ın mezarı açılıp, alınan doku parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri olayla ilgili cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen ölen adamın eşi Nuran Ö. (38), ölen kadının akrabaları Emine U.(32), Kenan U. (36), Türkkan U. (48) ve Süleyman T.’yi (47), gözaltına aldı. Emniyetteki bir hafta süren işlemlerinin ardından Nuran Ö., Emine U., Kenan U., Türkkan U. ve Süleyman T. adliyeye sevk edildi.
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