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15 Ekim 2018 Pazartesi 18:13

Alanya’da 10 yıldır cinayete teşebbüsten aranan şahıs yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıldır aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Alanya'da 10 yıldır cinayete teşebbüsten aranan şahıs yakalandı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıldır aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Aralık 2008 tarihinde Türkler Mahallesi’nde dayısı Hasan U. (63) ile miras davasından husumetli olan Gani U. (51), tabancayla dayısını bacaklarından vurarak kaçtı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan Gani U.’nun GBT sorgusunda Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan Gani U., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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