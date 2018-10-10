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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:51

Alanya’da 2 bin 830 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 830 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya...

Alanya'da 2 bin 830 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 830 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, tespit ettikleri Emin S.’ye ait Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın deposu ile 07 HAT 74 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 bin 830 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik eşya, bin 970 adet metal marka çıkartmaları ve 150 adet kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Emin S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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