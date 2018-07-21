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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:48

Alanya’da esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenliği operasyonda 5 kilogram esrar ile 170 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da esrar ve Hint keneviri ele geçirildi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenliği operasyonda 5 kilogram esrar ile 170 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Türkler Mahallesi Bilallar mevkisindeki ormanlık alanda operasyon yaptı. Dün akşam saatlerinde bölgede yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 5 kilogram kubar esrar, ekili vaziyette 170 kök Hint keneviri ele geçilirken, bunları yetiştirdiği tespit edilen Faruk D. (52) gözaltına alındı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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