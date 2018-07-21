Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenliği operasyonda 5 kilogram esrar ile 170 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Türkler Mahallesi Bilallar mevkisindeki ormanlık alanda operasyon yaptı. Dün akşam saatlerinde bölgede yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 5 kilogram kubar esrar, ekili vaziyette 170 kök Hint keneviri ele geçilirken, bunları yetiştirdiği tespit edilen Faruk D. (52) gözaltına alındı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alanya’da esrar ve Hint keneviri ele geçirildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenliği operasyonda 5 kilogram esrar ile 170 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.