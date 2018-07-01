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01 Temmuz 2018 Pazar 15:04

Alanya’da kayıp Rus turist ihbarı Sahil Güvenliği alarma geçirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde en son serinlemek için denize girdiği iddia edilen ve bir daha haber alınamayan Rus erkek turistin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopter, sahil güvenlik botu ve dalgıçların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Alanya'da kayıp Rus turist ihbarı Sahil Güvenliği alarma geçirdi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde en son serinlemek için denize girdiği iddia edilen ve bir daha haber alınamayan Rus erkek turistin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopter, sahil güvenlik botu ve dalgıçların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Vadim Efendiev (34) isimli Rus turistin denize girdikten sonra kaybolduğu ihbarı alan Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Alanya’nın Türkler ve Avsallar, İncekum mahallelerini içine alan geniş bir bölgede dün sabah saatlerinden bu yana botlarla arama çalışmaları sürdüren sahil güvenlik ekiplerine havadan helikopter ve denizden ise Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalış timi ekipleri destek verdi. Saatler süren ve devam eden arama çalışmalarında Rus turistin izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ekiplerin denizin yaklaşık 300 metre açığında arama çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.
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