Alanya’da organize suç örgütü davasına 7 tahliye

Antalya’nın Alanya ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan 14 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 7’sinin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Antalya’nın Alanya ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan 14 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 7’sinin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Antalya İl Jandarma ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 12 Temmuz günü Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü operasyonu düzenledi. Alanya merkezli yapılan operasyonda Mahmutlar ile Konaklı mahalleleri ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Fatih N., Mehmet A.B., Cengiz U., Çağlar T., Esat Y., Halil İbrahim C., Kahraman T., Koray K., Mehmet N., Remzi N., Şadiye B., Şiyar N., Umut A. ve Uğur K. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise içinde AK-47 model uzun namlulu kalaşnikof tüfeğin de aralarında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ile bilgisayar dokümanı ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında 8 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i kadın 14 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 sanığa tahliye

Tutuklu yargılanan 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıkların avukatları da katıldı. 2 gün süren davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaparak tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti Çağlar T., Halil İbrahim C., Kahraman T., Remzi N., Şadiye B., Umtut A. ve Uğur K.’ye taliye kararı verirken, Fatih N., Mehmet B.A., Cengiz U., Esat Y., Koray K., Mehmet N. ve Şiyar N.’nin tutuklu olarak yargılanmalarına devam edilmesine karar verildi. Duruşmanın ardından 7 sanık tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.