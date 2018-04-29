Antalya’nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli M.K. ve Ö.K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya’da tefeci operasyonu: 1 tutuklama
Antalya’nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.