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14 Ekim 2018 Pazar 14:07

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi ile Galatasaray Caddesi’nde bulunan 2 ayrı adreste uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, kavanoz ile kağıt paketler içerisinde 24.04 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan hasat terazi ve çok sayıda ağzı kilitli şeffaf poşet ele geçirirken, olayla ilgili M.Y, B.Ç. ve K.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. savcılık talimatıyla serbest kalırken, B.Ç. ve K.T. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
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