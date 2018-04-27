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27 Nisan 2018 Cuma 11:10

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, eroin, metamfetamin, esrar ile 4 hassas terazi ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının...

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, eroin, metamfetamin, esrar ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. ’Torbacı’ diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheli S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G.’yı Alanya’da F.N.’yi Antalya’da K.D. ve Ş.E.’yi ise Mersin’deki adreslerinde gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20.26 gram eroin, 140 gram metamfetamin, 120 esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, aynı soruşturma kapsamında M.L. isimli şüphelinin de arandığı belirtildi.
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