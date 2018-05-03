Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 kök Hint keneviri ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında ekipler, E.K. ve R.K.’ye ait Hacımehmetli Mahallesi’nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşarak belirlenen 2 ayrı adrese baskın düzelendi. Baskında R.K. ve E.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise evin çatısında saksılarda ve diğer adresin bahçesinde ekili vaziyette 13 kök Hint keneviri ele geçirdi. Aynı soruşturma kapsamında ekipler, Alantur mevkiinde A.Ö.’nün idaresindeki Antalya plakalı bir otomobili ve durumundan şüphe duydukları yaya olarak ilerleyen S.Ö.’yü durdurdu.

Araçta yapılan aramada saksıya ekili vaziyette 10 kök Hint keneviri ile Ö.S. isimli şüphelinin üst aramasında ise 11 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K, E.K. ve A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, S.Ö isimli şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.