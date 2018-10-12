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12 Ekim 2018 Cuma 11:49

Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınar Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisi ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese narkotik dedektör köpeği ’Esco’nun da katılımıyla baskın düzenleyen ekipler İbrahim Barış Ş. (28) Durdu Mehmet A. (22), Fatih Y. (29), Kemal G. (21), Adem Y. (27) ve Ömer Ö.’yü (24), gözaltına aldı. Adreste ve üst aramalarında alüminyum folyoya sarılı 0.31 gram eroin, 0.94 esrar ve 2 adet yeşil reçeteyle satışı yapılan hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kemal G., Adem Y., Ömer Ö. savcılık talimatıyla serbest kalırken, İbrahim Barış Ş., Durdu Mehmet A. ve Fatih Y. isimli şüpheliler ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. İbrahim Barış Ş., Durdu Mehmet A. ve Fatih Y. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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