ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 16:51

Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 5 sanığa toplamda 57 yıl 11 ay hapis ve 19 bin 40 TL para cezası verildi.

Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 5 sanığa toplamda 57 yıl 11 ay hapis ve 19 bin 40 TL para cezası verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçtiğimiz yıl 10 Temmuz’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda şüpheli Okan D. (27), Mesut D. (26), Erdal B. (35), Muzaffer E. (27), Mahmut Ç.Y. (25) ve Mehmet T.’yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanan Erdal B, Mahmut Ç.Y, Mesut D, Muzaffer E, Okan D. ve Mehmet T. Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti, sanıklardan Mesut D.’nin beraatına, diğer sanıklar Erdal B.’ye 15 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Mahmut Ç.Y.’e 10 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Mehmet T.’ye 10 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Muzaffer E.’ye 12 yıl 6 ay hapis ve 4 bin 500 TL ve Okan D.’ye 10 yıl 5 ay hapis ve 3 bin 740 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme kararının ardından 1 kişi beraat ederken, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku