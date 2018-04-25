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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:29

Alev alev yanan tır güçlükle söndürüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken yanan tırı itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Y. idaresindeki 76 DE 089 plakalı tır, Mezitler mevkiinden geçtiği...

Alev alev yanan tır güçlükle söndürüldü
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken yanan tırı itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Y. idaresindeki 76 DE 089 plakalı tır, Mezitler mevkiinden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek kısa sürede yangına müdahale etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Yangın nedeniyle tırda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yaralanma ve can kaybı olmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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