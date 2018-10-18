ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 00:06

Alev topuna dönen fabrika havadan görüntülendi

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler drone ile görüntülendi.

Alev topuna dönen fabrika havadan görüntülendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’de 20.00 sıralarından geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre, plastik kırma makinesinde başlayan yangına fabrika çalışanları müdahale etmek istedi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Alevler gök yüzünü kaplarken, çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 4 saat önce başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, alev topuna dönen fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken, alevler gökyüzüne çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrika yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku