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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:23

Alevlerin yakınındaki otomobil paniğe neden oldu

Tokat’ta alev alan paletlerin yakınında park halindeki otomobil paniğe neden olurken, mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek müdahale etti.Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Menekşe Apartmanı yanında üst üste istiflenmiş...

Alevlerin yakınındaki otomobil paniğe neden oldu
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Tokat’ta alev alan paletlerin yakınında park halindeki otomobil paniğe neden olurken, mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Menekşe Apartmanı yanında üst üste istiflenmiş durumda bulunan tahta paletler iddiaya göre oyun oynayan çocuklar tarafından tutuşturuldu. Tahtalardan çıkan alevin yükselmesi apartman sakinlerini endişelendirdi. Alevlere yaklaşık 2-3 metre uzaklıkta bulunan apartmanın bazı camları ısı nedeniyle patlarken naylon borular ve balkon örtüleri eridi. Alevlerin park halinde bulunan otomobile sıçraması endişesi ile mahalle sakinleri yangına kovalarla ve hortumla su sıkarak müdahale etti.

Vatandaşların çabaları yetersiz kalırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında otomobilde ve bazı apartman dairelerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Serdar Çam, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Komşumuzun balkonuna çıkarak yangına banyodan kovaya su doldurarak müdahale ettim. Alevler fazla olduğu için başarılı olamadık. Yangını çocukların çıkarttığı söyleniyor" dedi.

Olay yerinde çalışma yapan polis, görgü tanıklarının ifadesini alarak inceleme başlattı.
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