Aliağa’da gıda zehirlenmesi bilançosu: Bin 284 işçi hastanelik oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde Star Rafineri’de yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen işçi sayısının bin 284 olduğu öğrenildi.Aliağa ilçesinde Star Rafineri’nde çalışan işçiler, akşam yemeğinde köfte, düğün çorbası gibi çeşitli...

İzmir’in Aliağa ilçesinde Star Rafineri’de yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen işçi sayısının bin 284 olduğu öğrenildi.

Aliağa ilçesinde Star Rafineri’nde çalışan işçiler, akşam yemeğinde köfte, düğün çorbası gibi çeşitli yemekleri yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Gece saatlerinden itibaren mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye giden işçiler, hemen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre çeşitli hastanelere bin 284 kişinin başvurdu. 64 işçinin tedbir amaçlı olarak takip altında tutulduğu, hiçbir işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere akın eden işçilerin çevre ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi.

Bu arada, savcılığın olayla ilgili tahkikatı devam ederken, yemeklerden alınan numunelerle ilgili laboratuvarda incelemeler devam ediyor.