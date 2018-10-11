Aliağa’da işçilerin üzerine demir parça düştü: 1’i ağır 3 işçi yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir sanayi kuruluşunda işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aliağa’daki bir sanayi kuruluşunda taşeron olarak bakım yapan işçilerin üzerine demir parça düştü. Kazada, H.G. B.G. ve N.A. yaralanarak Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 3 işçiden N.A.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, diğer iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.