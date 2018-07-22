Alibeyköy Barajı’nda iki çocuk boğuldu

Alibeyköy Barajı’na serinlemek için giren iki kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Alibeyköy Barajı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, amca çocukları olan Muhammet (13) ve Ferhat Kızmaz (11) serinlemek için baraja girdi. Çocuklar bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocukların çırpındığını gören vatandaşlar, panik içinde baraja atlayarak çocukları kurtarmak için çabaladı. Bir çocuk karaya çıkarılırken, diğer çocuk barajın sularında kayboldu. Vatandaşların karaya çıkardığı küçük Ferhat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri ve balık adamlar sevk edildi. Balık adamlar Muhammet’in cansız bedenini barajdan çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.