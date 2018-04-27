Aliboğazı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

Tunceli Valiliği, 2’si ölü, 1’i yaralı 3 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği Aliboğazı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2018 tarihinde...

Tunceli Valiliği, 2’si ölü, 1’i yaralı 3 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği Aliboğazı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin ölü, 1 teröristin ağır yaralı olarak toplam 3 kadın teröristin silahları ile birlikte ele geçirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde ayrıca 9 sığınağın imha edildiği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet terörist kıyafeti, 15 adet dolu Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 adet örgütsel kitap-roman, 18 adet akü, 12 adet radyo, 7 adet EYP düzeneği, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 adet sensör, 3 adet jeneratör, pil bloğu ve 1,5 tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Teröristlerin girilmez dediği yere vali de gitmişti

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, MİT Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur’la birlikte teröristlerin girilmez diye adlandırdığı Aliboğazı’na gitmişti. Mehmetçiği tebrik eden Vali Sonel, onlarla çay içip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da selamını iletmişti.

2018 yılında 23 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yıl bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "turuncu" listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, gri listede yer alan sözde Pülümür sorumlusu “Delila” kod adlı Zeynep Miran, “Baran” kod adlı Haydar Gül, “Soro Amed” kod adlı Mehmet Reber Çetin, “Harun Munzur” kod adlı Maşallah Malazgirt’in de aralarında bulunduğu 23 terörist etkisiz hale getirildi.