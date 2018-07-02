Alkollü şahıs sabah ezanını okumaya giden imamı darp etti

Artvin’in Borçka ilçesinde ezan okumaya giden imam, alkollü bir şahıs tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesinde Merkez Camii imamı İbrahim Efe İbrahimoğlu, sabah ezanını okumak için camiye giderken karşısına çıkan O.Z.T. isimli şahıs engel olmak istedi. Caminin kapısına kadar imamı takip eden şahıs, imana camiye girmesiyle saldırmaya başladı. İmam İbrahimoğlu’nu darp eden şahıs olay yerinden kaçtı. Namaza gelen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, O.Z.T.’yi gözaltına aldı. Borçka Devlet Hastanesine kaldırılan imam İbrahim Efe İbrahimoğlu ise, yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. Hastanede yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edilen O.Z.T. ise, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borçka ilçesinde imama yapılan saldırıyı kınayan vatandaşlar, öğle namazı sonrası “Biz imamlar bu toplumun sağduyulu önderleriyiz”, “İmamlara uzanan eller kırılsın” yazılı dövizlerle olayı protesto etti. Diyanet-Sen Artvin Şube Başkanı Osman Özaydın, “Din görevlilerine fikir düşünen ve özgürlüğüne kast eden bu alçakça eylemi şiddetle kınıyoruz. Hukuk zemininde gereken yapılacaktır. Bizler devleti hiçe sayan bu kişinin yaptığı davranışın aynısını yapmak yerine yasal yollardan cezaların en ağırını yaşatana kadar kararlılığımızı koruyacağız. Bu saldırı sadece din görevlilerine yapılan bir saldırı değildir, aynı zamanda dini görevlerini yerine getirme ve aydınlanma hakkının engellenmesi nedeniyle topluma karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının amacı ne olursa olsun küçümsenemez. Bütün din görevlilerine karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırıların son bulması en büyük dileğimizdir” dedi.

Merkez Camii imamı İbrahim Efe İbrahimoğlu, şahıs ile muhatap olmamak için elinden geleni yaptığını belirterek, şahsın kendisini caminin girişinde ve içinde darp ettiğini dile getirdi.

Diyanet-Sen Artvin Şube Başkanı Osman Özaydın ise, şahsın babası Z.T.’nin 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden ifadesine başvurulduğunu ve bir süre cezaevinde kaldığını söyledi. O.Z.T. isimli şahsın daha önce bir iş yerine ve AK Parti İlçe Başkanının iş yerine de saldırıda bulunduğu öğrenildi.